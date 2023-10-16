Израиль объявил об эвакуации граждан на севере страны

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Власти Израиля объявили план эвакуации жителей севера страны в районе до двух километров от ливанской границы. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале. Речь идет о 28 населенных пунктах, уточнили израильские военные.

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при министерстве обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до двух километров от ливанской границы», - говорится в заявлении.

На этом фоне военнослужащие ЦАХАЛ выдвигаются в приграничные с Ливаном территории. Ранее военная колонна израильтян была замечена на дороге на севере страны.