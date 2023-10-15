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В Белгородской и Курской областях ПВО перехватила 27 украинских беспилотников

04:14 15.10.2023
В МО РФ проинформировали об отражении атаки украинских боевиков беспилотниками самолетного типа. Их ликвидировали силы ПВО над Курской и Белгородской областями.
В Белгородской и Курской областях ПВО перехватила 27 украинских беспилотников
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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В Минобороны РФ сообщили о 27 уничтоженных украинских БПЛА. Все они были самолетного типа. Их удалось сбить над территориями двух областей.

В оборонном ведомстве сказали, что 18 из них сбиты над Курской областью, два - над Белгородской.

Силам противовоздушной обороны РФ удалось пресечь террористическую атаку.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских БПЛА, из которых 18 - над Курской областью и два - над Белгородской уничтожены в воздухе», - рассказали в Минобороны РФ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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