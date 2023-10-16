Точка отсчета: с чего начался и чем закончится палестино-израильский конфликт

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Где точка отсчета в этой кровавой бойне всех против всех? Пока война Израиля и Палестины не переросла в Третью мировую ядерную – здравомыслящие силы призывают обратиться к истории и исходным договоренностям.

В этом вопросе – две ключевые точки. Первая - это 1947 год. Когда изначально, после Второй мировой принималось решение о создании государства Израиль - одновременно и параллельно было принято и решение о создании второго суверенного и независимого государства - Палестины. Но тут же начались бесконечные войны. Часть земель, которые палестинцы всегда исконно считали своими - были заняты Израилем, и государство Палестина – именно в таком независимом виде - так и не появилось на свет.

Вторая важная точка - это 1967 год и Шестидневная война, в ходе которой Израиль нанес палестинцам упреждающий удар и захватил новые весьма обширные территории. Были захвачены у Египта - Синайский полуостров и сектор Газа, у Сирии - Голанские высоты, Западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим - у Иордании. Египту затем захваченный полуостров вернули, а вот, сектор Газа и Западный берег так и остался под военным контролем Израиля.

Владимир Путин, комментируя нынешнее обострение, заявил, что сейчас единственный выход из кровопролития, это остановиться и решить главный фундаментальный вопрос. Создать суверенное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Здравый смысл и международное право – вот к чему призывает Путин. И обвинять Москву в некой ангажированности – не получится.

Именно Советский Союз в 1947 году в лице тогдашнего представителя в ООН Андрея Громыко с трибуны Генассамблеи - заявил об ужасных страданиях, которые перенес еврейский народ во время войны, о том что ни одно государство Западной Европы не оказало евреям должной поддержки, и заявил - что это было бы справедливо, создать для пострадавшего народа – свое государство.

Теперь пришло время вспомнить и про другую чашу весов. Подробнее в сюжете Алексея Самолетова.