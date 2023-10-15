Кинорежиссера Мехрджуи и его жену убили в Иране

По информации иранских СМИ, супруге режиссера ранее угрожали, но она не обращалась за защитой в правоохранительные органы.

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Известный иранский кинорежиссер Дариюш Мехрджуи и его жена стали жертвами преступления. Об убийстве в полицию сообщила дочь режиссера, обнаружившая тела родителей в их доме вечером 14 октября.

«В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мертвых родителей она незамедлительно связалась с полицией", - сообщает ИА Tasnim.

Дочь уточнила, что уходила из дома на несколько часов по делам, вероятно, этим временем и воспользовался преступник.

По информации СМИ, 83-летний режиссер скончался от ранения в шею и удара по голове, его супруга была задушена. Женщине ранее угрожали, но она не обращалась за защитой полицию.

Дариюш Мехрджуи - один из столпов иранского кино, слава к нему пришла в 1960-1970-е годы. Один из самых его известных фильмов - «Корова» о бездетном крестьянине, который безумно влюблен в свою корову, лента была удостоена высших наград на Венецианском и Берлинском кинофестивалях в 1971-1972 гг.