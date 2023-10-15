В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кинорежиссера Мехрджуи и его жену убили в Иране

Ирина Елагина
18:34 15.10.2023
По информации иранских СМИ, супруге режиссера ранее угрожали, но она не обращалась за защитой в правоохранительные органы.
Кинорежиссера Мехрджуи и его жену убили в Иране
© Фото: Fars Media Corporation, Wikimedia, CC BY 4.0
Читайте нас на:

Известный иранский кинорежиссер Дариюш Мехрджуи и его жена стали жертвами преступления. Об убийстве в полицию сообщила дочь режиссера, обнаружившая тела родителей в их доме вечером 14 октября.

«В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мертвых родителей она незамедлительно связалась с полицией", - сообщает ИА Tasnim.

Дочь уточнила, что уходила из дома на несколько часов по делам, вероятно, этим временем и воспользовался преступник.

По информации СМИ, 83-летний режиссер скончался от ранения в шею и удара по голове, его супруга была задушена. Женщине ранее угрожали, но она не обращалась за защитой полицию.

Дариюш Мехрджуи - один из столпов иранского кино, слава к нему пришла в 1960-1970-е годы. Один из самых его известных фильмов - «Корова» о бездетном крестьянине, который безумно влюблен в свою корову, лента была удостоена высших наград на Венецианском и Берлинском кинофестивалях в 1971-1972 гг.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:27 В стране и мире
В США не исключили отправку войск в Газу для освобождения заложников
16:08 Спорт
МОК будет лишать прав на проведение Олимпиад страны, не допускающие россиян
13:28 Армия
Беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США приблизился к границе РФ над Черным морем
12:56 В стране и мире
Видео
Резервные войска и техника ЦАХАЛ встали полевым лагерем около границ с Газой
12:32 В стране и мире
Путин предупредил, что война России и США не будет похожа на СВО
Популярное
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.