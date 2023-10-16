Битва за Кавказ: как сражение в горах переломило ход Великой Отечественной

Победоносное шествие Красной армии на Запад началось именно с победы под Сталинградом и битвы за Кавказ в 1943 году.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Поисковый отряд находит останки солдат Красной Армии в Санчарском перевале. В горах Абхазии, где шли ожесточенные бои с фашистами в годы Великой Отечественной, до сих пор непогребенными лежат около пятнадцати тысяч воинов. В ущельях можно найти следы войны - килограммы гильз, осколки снарядов и блиндажи. Там разворачивалась Битва за Кавказ. 80 лет назад горные хребты были освобождены, а противник в конечном итоге отброшен.

Кавказ для Гитлера был целью важной и желанной - и лучше всего об этом говорит масштаб подготовки, которая началась за десятилетие до войны. Свой первый, тогда еще мирный, поход на Кавказ гитлеровцы сделали в тридцатых. К этому был причастен проект «Аненербе» - детище фюрера и Гиммлера, которые были одержимы лженаучными теориями с налетом мистики. Нацисты искали в районах Эльбруса мифическую страну Шамбалу. Она упоминалась в древнегерманских книгах, а по мнению Гитлера была входом на прародину арийцев. «Аненербе» под мирным предлогом строительства дороги к озеру Рица прислал в Абхазию немецких рабочих.

«Как они говорили, чтобы добраться до озера Рица, штольни проделать. Они искали геологов, сюда приглашали. На самом деле они делали рекогносцировку местности. Они пробивали дорогу для себя. Делали просто разведку, доразведку, корректировку местности, карты рисовали, чтобы потом уже, когда наступит уже война, которую они знали заранее, они думали, что им это поможет», - рассказал представитель культурного фонда «Платформа» проекта «Кавказский фронт» Сергей Черкашин.

Вторую разведку фашисты предприняли накануне войны. Горы - местность сложная, без сопровождающих - тех, кто десятки раз объезжал и обходил узкие тропинки, пробирался сквозь горные леса и камни - легко заблудиться. Казалось бы, что в годы войны чужим в горах не выжить совсем, но фашисты серьезно подготовились.

Немцы хорошо знали тропы в горах Абхазии - накануне войны они приезжали в республику в качестве туристов и хорошо изучили местность. Село Псху единственное в Абхазии было оккупировано немцами в годы войны. Долгожительнице Псху Елене Третьяковой пришлось встретиться с отрядом «Эдельвейс» в пять лет. Сейчас она вспоминает, насколько беспомощными были враги в горах.

«На Псху они ходили, собирали себе еду - у кого курей, бычка, телочку, козу - у кого что. Им не могли поставлять - самолет же не летал зимой. А потом уже начали наши бомбить», - рассказала Третьякова.

Осенью 1942 года советская армия перешла в наступление и отбила оккупированное немцами село Псху. Но чтобы окончательно отбросить фашистов понадобился еще целый год.

Середина августа 1943 года. До освобождения Кавказа осталось два месяца. Горнострелковые немецкие дивизии «Эдельвейса» вышли в тыл советским солдатам. Фашисты заняли два перевала. Но как же им это удалось? Дело в том, что, по некоторым свидетельствам, они впереди себя пускали отару овец. Животные хорошо знали тропы и проводили немецких солдат.

Впрочем, использовать парнокопытных в качестве навигатора фашисты долго не могли. А влажность и резко изменившаяся погода в горах заметно усложнили путь альпинистам нацистского «Эдельвейса» и гитлеровской разведке.

В годы войны немецкая разведка перешла с земли в небо. Горы и ущелья патрулировали Люфтваффе. В поселке Бомбора, недалеко от Гудауты, находился советский военный аэродром, откуда взлетали наши скоростные самолеты и мешали работать фашистской авиации.

Перевал Пыв, через который проходили освободители Кавказа - достаточно труднодоступная местность. 2040 метров над уровнем моря, добраться сюда и сейчас нелегко. Дороги размывает горными реками, а в годы войны было это в разы тяжелее. Как же советские воины все-таки сюда смогли забраться? Они запрягали ослов или лошадей, грузили на них продовольствие и вооружение.

С самого начала Кавказской битвы местные засыпали военкоматы Абхазии заявлениями с просьбами отправиться на фронт - шесть тысяч добровольцев, в том числе и девушки, присоединились к группам альпинистов. А всего более 55 тысяч уроженцев республики встали в ряды Красной Армии. Треть из них не вернулись с полей сражений.

В послевоенные годы в честь победы над фашизмом на горных перевалах появились памятные красные звезды. Пыв - это одно из мест, где в этом году установили новый монумент погибшим воинам. На этой неделе военнослужащие абхазской армии поднялись на перевал, чтобы отдать дань памяти сражавшимся. Почетный караул из солдат в летней форме снег тоже застал врасплох, как их дедов и прадедов 80 лет назад.

«Мы без утепленных курток специально. Если наши деды осилили, почему мы какое то время не сможем постоять без утепленных курток. Как в народе говорят, "не сахар не растаем"», - рассказал полковник сухопутных войск Республики Абхазия Омар Парцхалия.

В таких же погодных условиях приходилось воевать и фашистам. Снег, влажность, метели, сложности в навигации - все это окончательно сбило с толку солдат вермахта.

В середине октября 1943 года на перевалах Главного Кавказского хребта выпал большой снег. Немцы были к этому просто не готовы. К тому же, получив поражение под Сталинградом, фашистские войска могли оказаться в окружении и стали уходить. Фронт отдалялся от Абхазии.

Ветерану Великой Отечественной Любови Куц в то время было всего пятнадцать лет. Она прибавила себе возраст и обманом записалась на фронт в группу разминирования. Из родной Кабардино-Балкарии уехала в Грозный, куда тоже рвались немцы, чтобы захватить нефтяные месторождения.

«Там так сильно заминировано было. Не хотели наши, чтобы немцы до Грозного добрались, это же нефть. Вот поэтому сильно было заминировано. Там немало минеров погибло. Они старались минировать места, где транспорт проходит больше - железные дороги, мосты, тоннели», - рассказала Любовь.

Сейчас Любовь Яковлевна живет в Москве, а заботятся о ней ее родные и сотрудники Московского Дома ветеранов. Женщина вспоминает, что было особенно тяжело работать в горах, когда снег подтаивал и сходили лавины. Фашисты, по воспоминаниям ветерана, в такую погоду воевали нехотя.

«Они и холода боялись, и населения боялись. Они трусливые вообще. Им тоже не хотелось войны. Это вышестоящие. Они командовали парадом - солдатам не хотелось, они проклинали этого Гитлера, на чем свет стоит. Ругали его как такого могли», - вспоминает Любовь.

Война не обошла стороной и Дагестан. С первых ее дней республика отдавала все силы на нужды фронта. Отправляла на передовую бронепоезда и продовольствие, открывала госпитали для раненых. В память о мужестве героев войны и контрразведчиков на набережной Каспийска в 2021 году был установлен монумент «Молчаливое эхо войны». А недалеко от Хасавюрта в день 80-летия победы в Кавказской битве провели реконструкцию сражений в горах.

«Для нас очень важно именно сегодня, потому что недобитые во время Второй мировой войны нацисты, они сегодня тоже подняли голову. Мы видим, что они творят в соседнем нашем государстве, на Украине. И мы сегодня видим, как наши ребята - имеется в виду вся российская молодежь - принимает самое активное участие, сплотилось у нас сегодня Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и находятся на передовой, и воюют за территориальную целостность российского государства», - заявил председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В 1943 году фашисты перебросили на Кавказ огромные силы для захвата нефтяных месторождений, но в итоге потеряли там около трехсот тысяч человек.

Постепенно голубую линию - мощную систему немецких оборонительных рубежей - разбили, а линию фронта отодвигали на Кубань. Там и началась финальная стадия Битвы за Кавказ.

В ходе боев в Новороссийске группа снайперов уничтожила свыше пятисот солдат Рейха. Отличился в тех сражениях снайпер по фамилии Рубахо. Он уничтожил сотни немцев, был дважды ранен, но продолжал разбивать огневые точки противника и даже вступал в рукопашную схватку с фашистами. На этой неделе наградной лист и другие ранее засекреченные документы опубликовал Центральный Архив Минобороны России.

«Каждый раз после излечения в госпитале Рубахо брал в руки свою любимую снайперскую винтовку и продолжал увеличивать счет убитых фрицев. Так, воюя в разных частях до нашего батальона, Филипп Рубахо доводит счет до 270 фрицев... С каждым часом боя Рубахо от ранения чувствовал себя все хуже и хуже. Он не мог уже самостоятельно передвигаться, по его требованию друзья подводили его под руки к окну, откуда он с прежним упорством продолжал уничтожать врага, и только когда в третий раз Рубахо был тяжело ранен в голову, в бессознательном положении его удалось эвакуировать в госпиталь», - говорится в тексте документа.

Финальная операция готовилась за месяц до ее начала. К десантированию на Таманский полуостров тренировалась тысяча человек, и мало того, что в ускоренном режиме, так и еще в условиях строжайшей секретности. Вот что говорится в распоряжении начальника штаба северо-кавказского фронта.

«С данным распоряжением ознакомлен ограниченный круг лиц. По этому вопросу никакой переписки не вести и всю работу по подготовке войск и увязке взаимодействия проводить личным общением. Получение подтвердить шифром», - говорится в документе.

Операция по зачистке Северного Кавказа была настолько молниеносной, что в некоторых распоряжениях командования офицерам и генералам разрешили на финальных стадиях боевых действий не согласовывать свои действия с Москвой. Так советским воинам удалось очистить Таманский полуостров, и оттеснить фашистов в Крым, где их ждал уже окончательный разгром.