За неделю в результате эскалации конфликта в Газе погибли 2 228 человек

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За неделю напряженной ситуации в секторе Газа число погибших возросло до 2 228 человек и более восьми тысяч человек оказались ранены. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.

«Число жертв за неделю эскалации напряженности в Газе достигло 2 228, ранения получили 8 744 человек», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Израиле сообщили о похищении 126 граждан страны. По данным издания Haaretz, израильтяне оказались в руках группировки ХАМАС. Также газета заявила о 279 погибших израильских военных.