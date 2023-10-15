За неделю в результате эскалации конфликта в Газе погибли 2 228 человек
Ранения получили 8 744 человека, об этом сообщил Минздрав Газы.
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За неделю напряженной ситуации в секторе Газа число погибших возросло до 2 228 человек и более восьми тысяч человек оказались ранены. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.
«Число жертв за неделю эскалации напряженности в Газе достигло 2 228, ранения получили 8 744 человек», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в Израиле сообщили о похищении 126 граждан страны. По данным издания Haaretz, израильтяне оказались в руках группировки ХАМАС. Также газета заявила о 279 погибших израильских военных.