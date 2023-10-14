В ХАМАС приветствовали усилия России в урегулировании ближневосточного конфликта

Ранее Владимир Путин предупредил о серьезных последствиях в случае наземной операции Израиля на территории сектора Газа.

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Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы», - передает РИА Новости заявление.

Кроме того, в ХАМАС приветствовали усилия Российской Федерации, которые направлены на прекращение боевых действий по сектору Газа.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о серьезных последствиях наземной операции ЦАХАЛ на территории сектора Газа. По мнению Путина, использование тяжелой техники в жилых районах может привести к серьезным последствиям для всех сторон конфликта.