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В ХАМАС приветствовали усилия России в урегулировании ближневосточного конфликта

Игнат Далакян
07:33 14.10.2023
Ранее Владимир Путин предупредил о серьезных последствиях в случае наземной операции Израиля на территории сектора Газа.
В ХАМАС приветствовали усилия России в урегулировании ближневосточного конфликта
© Фото: Ahmed Tawfeq, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы», - передает РИА Новости заявление.

Кроме того, в ХАМАС приветствовали усилия Российской Федерации, которые направлены на прекращение боевых действий по сектору Газа.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о серьезных последствиях наземной операции ЦАХАЛ на территории сектора Газа. По мнению Путина, использование тяжелой техники в жилых районах может привести к серьезным последствиям для всех сторон конфликта.

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