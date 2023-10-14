За сутки боевики Украины 43 раза обстреляли ДНР

Из-за украинской атаки на Донецкую республику ранены четыре человека.

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За истекшие сутки украинские националисты 43 раза открывали огонь по населенным пунктам ДНР.

Информацию приводит представительство республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины). Противник использовал против Донецкой Народной Республики 146 единиц различных боеприпасов.

В результате украинских атак ранены четыре человека. Ударами были повреждены восемь жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

«Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский район), Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, столица город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Степное», - сообщило представительство в телеграм-канале.

Также оно сообщило о 26 артиллерийских обстрелах противника на Донецком направлении. На Горловском украинские боевики произвели 14 выстрелов, на Ясиноватском - три.