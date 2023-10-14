Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине

Президент Украины просил прессу «замолчать до победы», что возмутило журналистское сообщество.

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Владимир Зеленский призвал СМИ не затрагивать тему коррупции на Украине, пока продолжаются боевые действия, что возмутило журналистское сообщество. Заявление Зеленского придала огласке главред «Зеркало недели» Юлия Мостовая.

«Он просто призвал нас молчать вместо того, чтобы власти занялись этим вопросом», - приводит 360 слова журналиста.

Она уточнила, что просьба Зеленского прозвучала на фоне скандала с завышением цен на продукты для ВСУ - эта информация просочилась в СМИ.

«Он сказал: молчите до победы. Если будем молчать, никакой победы не будет», - подчеркнула Мостовая.

Напомним, что несколько высокопоставленных чиновников Украины, включая замминистра обороны, были уволены, предположительно, из-за коррупционной составляющей. Новый глава МО Украины Рустем Умеров первым делом распорядился провести финансовый аудит.