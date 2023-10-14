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Боевики ВСУ сбежали с позиций после ударов российских БПЛА

13:15 14.10.2023
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения боевиков ВСУ, укрепившихся на позициях на южном направлении.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Операторы БПЛА Южной группировки войск России нанесли удары по укрытиям украинских националистов и заставили покинуть позиции. Кадры работы беспилотников опубликовало МО РФ.

На кадрах видно, как снаряды БПЛА поражают украинских боевиков, прячущихся в окопах. В результате ударов часть пехотинцев ВСУ покинули позиции.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российскими артиллеристами, двигавшегося под прикрытием лесополосы на огневой рубеж.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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