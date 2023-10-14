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Кавалер ордена Мужества Налейкин рассказал, как два дня раненным сражался с националистами

Алексей Курильченко
15:40 14.10.2023
В ходе штурма населенного пункта замкомандира выполнял задачу по эвакуации пленного, но попал в засаду и получил ранение в ногу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Кавалер ордена Мужества, гвардии старший сержант Владислав Налейкин в программе «Время героев» на телеканале «Звезда» рассказал о том, как участвовал в штурме населенного пункта, где засели украинские националисты. Военнослужащему удалось взять в плен одного из боевиков, но вовремя его сопровождения Налейкин с товарищами попали в засаду боевиков.

«Взяли украинца в плен, хотели перетащить у другой участок. Украинцы зашли с другой стороны и потихоньку начали нас отрезать от своих. Мы пленного хотели перевезти - узнать, сколько там человек. Только начали перебегать - мне в бедро, ему в ногу - с вылетом, насквозь. Ребята меня оттащили, перевязали, правильную медицинскую помощь оказали, дальше продолжили выполнять задачу», - рассказал Налейкин.

Владислав продолжил сражаться несмотря на ранение и усталость - бой за населенный пункт в тот момент длился уже вторые сутки. И еще двое суток Владислав продолжал вести бой - то тех пор, пока не отказала нога.

«Всегда надо с холодной головой относиться к этому. Нормально побороть страх свой и продолжать работать. Если панике поддашься, то в любом деле люди погибают», - отметил военнослужащий.

Полное интервью с кавалером ордена Мужества, гвардии старшим сержантом Владиславом Налейкиным смотрите на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

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