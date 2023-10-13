Победитель фотоконкурса «Самая красивая страна» рассказал, что отправил снимок в последний момент

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В столице завершился один из самых масштабных российских фотоконкурсов дикой природы «Самая красивая страна» - 60 тысяч участников и всего 17 победителей. Это медиапроект Русского географического общества, идея создания принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу.

Приглушенный свет, купе и пассажиры - маленькая девочка и щенок, которого купили два дня назад и везут показать новый дом. Эта сюжетная фотография «Двое в купе» - зарисовка о путешествии по необъятным просторам России. Автор Андрей Сердюченко - один из победителей девятого фотоконкурса «Самая красивая страна» - признается, что сначала участвовать не планировал, а снимок делал для семейного архива во время возвращения из Санкт-Петербурга.

«Я ни разу не принимал участия в этом конкурсе, это первое мое участие. Зашел на сайт, увидел, что есть номинация "Россия в лицах", подумал, почему бы и нет, буквально за день до закрытия конкурса отправил туда фотографию. На самом деле удивился, когда она прошла в полуфинал, потом вышла в финал», - рассказал Андрей Сердюченко.

Саша Фонсека - немец, но сейчас живет в Дубае. Он всегда мечтал увидеть амурского тигра в его естественной среде собственными глазами. В результате отправился в российскую тайгу. Вместе с нашими учеными расставлял фотоловушки. Им удалось сделать редкий кадр с высоким разрешением. Благодаря совместной работе иностранец стал одним из победителей конкурса.

«Я очень волновался, потому что вижу фотографии вокруг очень высокого уровня и конкуренция очень высокая. У меня было две фотографии, которые я хотел отправить. И вот именно это фото амурского тигра в снегу вышло в финал, чему я очень рад. И в целом я очень рад, что нахожусь сегодня здесь», - добавил Саша Фонсека.

В этом году больше 60 тысяч человек прислали заявки на участие, а победителей только 17. В таких номинациях, как «Россия в лицах», «Россия с высоты птичьего полета», «Заповедная Россия» и других, выбирать лучшие работы было непросто.

Члены жюри то и дело спорили: одни говорили, что в первую очередь необходимо смотреть на композицию кадра, другие - что важно почувствовать эмоцию от фотографии. В итоге согласились, что важны оба критерия. Тем более что в жюри не только профессиональные фотографы, но и летчик-космонавт Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, художники, трэвел-блогеры и люди творческих профессий, а также президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Я искренне горжусь тем, что живу в России - самой красивой стране», - процитировала Сергея Шойгу советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.

Организаторы говорят, что все присланные работы достойны награды.

«Мне нравятся все работы, не победителей, а финалистов, а их у нас более 120. Невозможно выбрать какую-то одну работу, это невозможно сделать, они все очень талантливы, поэтому попадают в финал», - добавила Анастасия.

Все участники ставили перед собой непростую цель - показать красоту нашей необъятной страны так, какой увидели и прочувствовали ее сами.

Конкурс «Самая красивая страна» проходит ежегодно с 2015 года. Инициатором его проведения стал Сергей Шойгу. Количество заявок с каждым годом становится все больше. В данной тематике это самый масштабный фотоконкурс в мире.