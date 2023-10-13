В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Победитель фотоконкурса «Самая красивая страна» рассказал, что отправил снимок в последний момент

Елизавета Пронина
09:58 13.10.2023
Инициатором конкурса стал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Главная цель - показать красоту нашей необъятной Родины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В столице завершился один из самых масштабных российских фотоконкурсов дикой природы «Самая красивая страна» - 60 тысяч участников и всего 17 победителей. Это медиапроект Русского географического общества, идея создания принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу.

Приглушенный свет, купе и пассажиры - маленькая девочка и щенок, которого купили два дня назад и везут показать новый дом. Эта сюжетная фотография «Двое в купе» - зарисовка о путешествии по необъятным просторам России. Автор Андрей Сердюченко - один из победителей девятого фотоконкурса «Самая красивая страна» - признается, что сначала участвовать не планировал, а снимок делал для семейного архива во время возвращения из Санкт-Петербурга.

«Я ни разу не принимал участия в этом конкурсе, это первое мое участие. Зашел на сайт, увидел, что есть номинация "Россия в лицах", подумал, почему бы и нет, буквально за день до закрытия конкурса отправил туда фотографию. На самом деле удивился, когда она прошла в полуфинал, потом вышла в финал», - рассказал Андрей Сердюченко.

Саша Фонсека - немец, но сейчас живет в Дубае. Он всегда мечтал увидеть амурского тигра в его естественной среде собственными глазами. В результате отправился в российскую тайгу. Вместе с нашими учеными расставлял фотоловушки. Им удалось сделать редкий кадр с высоким разрешением. Благодаря совместной работе иностранец стал одним из победителей конкурса.

«Я очень волновался, потому что вижу фотографии вокруг очень высокого уровня и конкуренция очень высокая. У меня было две фотографии, которые я хотел отправить. И вот именно это фото амурского тигра в снегу вышло в финал, чему я очень рад. И в целом я очень рад, что нахожусь сегодня здесь», - добавил Саша Фонсека.

В этом году больше 60 тысяч человек прислали заявки на участие, а победителей только 17.  В таких номинациях, как «Россия в лицах», «Россия с высоты птичьего полета», «Заповедная Россия» и других, выбирать лучшие работы было непросто.

Члены жюри то и дело спорили: одни говорили, что в первую очередь необходимо смотреть на композицию кадра, другие - что важно почувствовать эмоцию от фотографии. В итоге согласились, что важны оба критерия. Тем более что в жюри не только профессиональные фотографы, но и летчик-космонавт Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, художники, трэвел-блогеры и люди творческих профессий, а также президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Я искренне горжусь тем, что живу в России - самой красивой стране», - процитировала Сергея Шойгу советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.

Организаторы говорят, что все присланные работы достойны награды.

«Мне нравятся все работы, не победителей, а финалистов, а их у нас более 120. Невозможно выбрать какую-то одну работу, это невозможно сделать, они все очень талантливы, поэтому попадают в финал», - добавила Анастасия.

Все участники ставили перед собой непростую цель - показать красоту нашей необъятной страны так, какой увидели и прочувствовали ее сами.

Конкурс «Самая красивая страна» проходит ежегодно с 2015 года. Инициатором его проведения стал Сергей Шойгу. Количество заявок с каждым годом становится все больше. В данной тематике это самый масштабный фотоконкурс в мире.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:27 В стране и мире
Власти Израиля предписали 1,1 млн палестинцев покинуть север Газы в течение суток
02:47 В стране и мире
Трамп заявил сторонникам, что хотел бы отставки Нетаньяху
00:45 В стране и мире
В МИД Ирана заявили, что из-за действий Израиля возможно открытие новых фронтов
23:48 В стране и мире
Два украинских БПЛА уничтожили в небе над Брянской и Белгородской областями
21:35 В стране и мире
МИД РФ назвал грубым нарушением суверенитета удары Израиля по аэропорту Дамаска
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.