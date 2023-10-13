Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 10 «натовскими» снарядами

Первый обстрел произошел в 01:00 по Горловке, затем боевики ВСУ выпустили по столице ДНР снаряды в 03:00 и 03:15.

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Донецк и Горловку обстреляли украинские боевики ночью 13 октября. В 01:00 они выпустили четыре 155-миллиметровых снаряда по Горловке. В 03:00 такие же три снаряда уже по Донецку.

Еще через 15 минут боевики выпустили по городу три снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины). Информация опубликована в телеграм-канале представительства.

Под обстрел украинских националистов попали Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Сам обстрел производился из населенных пунктов Дзержинск и Галицыновка.