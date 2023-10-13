Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у побережья Курильских островов. Магнитуда составила 5,0. Сейсмособытие произошло в 131 километре к юго-востоку от острова Итуруп в Тихом океане.

В филиале Единой Геофизической службы РАН в Южно-Сахалинске сообщили, что подземные толчки произошли 13 октября в 09:33 (01:33 по московскому времени).

Очаг землетрясения располагался на глубине 26 километров. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Не сообщается, почувствовал ли кто-либо из населения подземные толчки.