Скончалась актриса постановок «Морозко» и «Любовь и голуби» Галина Байнякшина

Галина Байнякшина ушла из жизни в 83 года в результате продолжительной болезни.

© Фото: Иркутский академический драматический театр, ВКонтакте

Иркутский драматический драмтеатр имени Охлопкова сообщил о смерти актрисы театра Галины Байнякшиной. Она была известна за игру в спектаклях «Морозко», «Любовь и голуби», «Поминальная молитва» и других.

Причиной смерти Байнякшиной стала продолжительная болезнь, актриса ушла из жизни в возрасте 84 лет. В последний раз она выходила на сцену театра 25 июня 2021 года в спектакле «В день свадьбы», до ноября 2022 года она состояла в штате театра.

«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях», - сказано в сообщении.

Галина Георгиевна родилась 21 июля 1940 года. Иркутское театральное училище окончила в 1965 году и сразу была в труппу театра. Артистка была отмечена Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, а также имела звание ветерана труда.