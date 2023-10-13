Посол Израиля Бен Цви заявил, что приезжих из РФ мобилизуют на общих основаниях

Дипломат напомнил о всеобщей воинской обязанности граждан Израиля, касающейся как мужчин, так и женщин старше 18 лет.

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Россияне с гражданством Израиля подпадают под всеобщую воинскую обязанность, которая распространяется на всех израильтян старше 18 лет независимо от пола. Об этом посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил RTVI.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины», - отметил дипломат.

Он уточнил, что специального учета по репатриантам из России не ведется, так как это лишено смысла.

«Гражданин Израиля - он гражданин Израиля, не важно, откуда он приехал», - подчеркнул посол.

Напомним, что Израиль предупредил жителей сектора Газа о полномасштабной военной операции на территории региона и стягивает к границе колонны бронетехники и резервистов. Российский президент Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке предостерег ЦАХАЛ от подобного вторжения, чтобы избежать необратимых последствий.