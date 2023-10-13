Электробус и автомобиль каршеринга устроили ДТП в Новой Москве

ЧП произошло на Калужском шоссе. Находившихся в автомобиле каршеринга зажало в салоне.

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В Новой Москве произошло ДТП при участии автомобиля каршеринга и электробуса. Сообщается о двух пострадавших. Ими оказались находившиеся в каршеринге люди , их зажало в салоне автомобиля. Инцидент произошел на Калужском шоссе, около Троицка.

По информации источника «360», они были деблокированы и доставлены в больницу.

Пассажиры электробуса покинули салон после аварии. Их было, как отмечается, около 10 человек.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии правоохранители получили в 19:38. К месту аварии прибыли полиция и скорая помощь.