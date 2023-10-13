Армия МО РФ: беспилотники врага уничтожены в небе Брянской и Белгородской областей Неприятельские БПЛА были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников в небе двух регионов страны. Уточняется, что попытку противника совершить теракт удалось пресечь около 13.15 по московскому времени. В российском оборонном ведомстве добавили, что оба сбитых беспилотника, посланные Киевом, были самолетного типа. Они предназначались для атаки по объектам не территории России. Уничтожение неприятельских беспилотников совершили расчеты дежурных средств ПВО. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика