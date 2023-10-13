ВС РФ получили новую партию систем дистанционного минирования «Земледелие»

Новейшая система благодаря программируемым боеприпасам может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

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Российские военные получили партию инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», сообщает пресс-служба Ростеха. В госкорпорации уточнили, что поставка в войска была осуществлена досрочно.

Система, способная создавать минные заграждения на удалении, выстреливает реактивные снаряды. Таким образом, ИСДМ работает по принципу реактивной системы залпового огня, разбрасывая мины в заданном месте.

Благодаря уникальной аппаратуре прицеливания «Земледелие» может устанавливать для противника минное поле любой сложности. Автоматизированная система сама определяет координаты и даже программирует боеприпасы, устанавливая в них условия для деактивации и самоликвидации.

Впервые «Земледелие» показали в Москве на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. В состав системы входят две машины - боевая и транспортно-заряжающая на базе грузовика, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.