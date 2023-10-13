МО: Линия психологической поддержки ВС РФ работает круглосуточно
Помощь и поддержка обратившимся оказывается в круглосуточном режиме, входящие звонки - бесплатные.
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В Вооруженных силах Российской Федерации организовано оказание дистанционной психологической помощи и поддержки посредством Линии психологической поддержки Вооруженных сил Российской Федерации (ЛПП).
Операторы ЛПП в круглосуточном режиме готовы оказать помощь и поддержку обратившимся в дистанционном формате, провести телефонное консультирование по единому федеральному номеру ЛПП: 8 (800) 550-67-98.
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