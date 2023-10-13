Магазины и общественный транспорт вернулись в привычный темп работы в Тель-Авиве

Жизнь в столице израильского государства возвращается в привычное русло после атак ХАМАС.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа «Звезды» в Израиле вместе с корреспондентом Романом Закурдаевым узнали, как обстоят дела в Тель-Авиве, какие новости поступили из Иерусалима, и понаблюдали за гражданами столицы, собравшимися почтить память умерших из-за атак ХАМАС.

Наш корреспондент рассказал, что за прошедшие сутки улицы Тель-Авива начали приходить в движение: все больше людей появляются на улицах, трафик в общественном транспорте становится все плотнее, заработали коммунальные службы.

«Магазины, которые были закрыты еще несколько дней назад, сейчас начинают постепенно открываться, очень много людей на улицах свободно гуляют. Напряжения как такового не чувствуется», - отметил Закурдаев.

Также жители столицы стали вывешивать все больше флагов Израиля на домах и улицах. А у фонтана на площади Дизенгоф люди зажгли сотни свечей в память о жертвах палестино-израильского противостояния.

«Сотни людей вместе с целыми семьями приходили сюда, чтобы зажечь свечи в память о погибших с начала нового витка вооруженного конфликта. Свечи горели всю ночь и горят до сих пор», - рассказал Закурдаев.

Тем не менее не во всех регионах Израиля дела обстоят спокойно. Так, в Иерусалиме вечером произошло нападение на полицейский участок на въезде в Старый город у Дамасских ворот.

«Сообщается о том, что ранены несколько полицейских. Нападавшие ликвидированы», - заявил корреспондент.

Подробнее смотрите в сюжете Романа Закурдаева для телеканала «Звезда».