Армия Российские Ми-28Н разгромили бронетехнику врага на Херсонском направлении Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления и бронированную технику противника в зоне специальной военной операции. Кадры боевой работы летчиков публикует Министерство обороны России. На записи показана подготовка вертолетов к вылету, пуски и полет ракет. После уничтожения целей машины вернулись на аэродром. «В воздухе получили координаты от авиационного наводчика, после чего нанесли огневое поражение объектам противника», - рассказал командир экипажа Александр. Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика