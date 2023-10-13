Российские Ми-28Н разгромили бронетехнику врага на Херсонском направлении
Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления и бронированную технику противника в зоне специальной военной операции.
Кадры боевой работы летчиков публикует Министерство обороны России. На записи показана подготовка вертолетов к вылету, пуски и полет ракет. После уничтожения целей машины вернулись на аэродром.
«В воздухе получили координаты от авиационного наводчика, после чего нанесли огневое поражение объектам противника», - рассказал командир экипажа Александр.
Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.