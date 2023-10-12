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Качество, революционность и русский дух: как ансамбль Александрова покорил весь мир

Елизавета Егорова
Алина Пчелинцева
21:40 12.10.2023
Ансамблю песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова рукоплескали в Афинах, Париже, Пекине и Вашингтоне. Сегодня же музыканты поднимают дух бойцов в зоне проведения СВО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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Сегодня, 12 октября, Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова отпраздновал свой юбилей. «Поющему оружию», как назвал его Уинстон Черчилль, исполнилось 95 лет. Ансамбль объездил с концертами весь мир - Канаду, США, Северную Корею, Грецию, Францию, Китай, а также многие другие страны, и везде продемонстрировал знак качества.

Уже давно узнаваемые за рубежом «Смуглянка» и «Подмосковные вечера», как и «Соловей» со «Днем Победы» всего месяц назад звучали в КНДР в честь 75-й годовщины образования Республики.

В 1989 году артисты выступали в Вашингтоне в Оперном театре Кеннеди-центра. В честь лауреатов ежегодной премии «Kennedy Center Honors» они исполнили пляску «Встреча на Эльбе». Ее поставили специально для гастрольного тура объединения по городам США и Канады.

В Греции музыкантов встречали полные залы, Афины аплодировали им стоя. А на своей первой зарубежной поездке в Париж в 1973 году ансамбль ждал оглушительный успех.  

У музыкального объединения удивительная история. Его основатель Александр Александров начинал в церковном хоре, поэтому очаровывал публику идеально разложенной на голоса песней. Главную ставку он делал на качество.

Новым руководителем в 1946 году стал сын Александрова Борис. Его изменения были революционными: он впервые ввел партии солистов и танец. Такого в те времена ни у кого не было.

«Естественно, продюсеры очень хотели заполучить этот хор, особенно западные. Это было уникально, что мужской хор, что уникальный оркестр. И балет еще. Сама форма - такого не было еще, это в первый раз», - сказал правнук Александра Александрова Олег.

В 1941 году на Белорусском вокзале, исполнив марш «Священная война», музыканты подарили советскому народу веру в победу. Композиция стала песней-молитвой, которая заряжала духом людей, поднимала солдат на бой.

«Эта песня - она не теряла никогда актуальности: и слова этой песни, и музыка. Поднимать ребят на бой, бодрить людей, заряжать духом победителя и напоминать всем нам о том, что было, что мы прошли и кого мы победили - самое главное», - сказал солист хора Станислав Рязанцев.

И сейчас александровцы в составе фронтовых бригад дают сотни концертов в районах проведения специальной военной операции. Зарубежный зритель ждет и хочет увидеть ансамбль у себя, однако пока он нужен в России.

«(Зарубежные страны. - Прим. ред.) хотят увидеть коллектив. Мы в шутку, конечно, приглашаем их: "приезжайте в Москву, в концертные залы уже по всей России". Потому что коллектив сегодня также востребованный», - сказал художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк.

Во все времена ансамбль высоко нес знамя Вооруженных Сил Российской Федерации, знамя русской культуры. Саченюк отметил, что всегда музыканты прославляли именно русскую культуру, которую «никак нельзя сегодня отменить в мире».  

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