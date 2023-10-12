Генпрокуратура проверит Wildberries из-за комиссий и платы за возврат

Генпрокуратура выявит, не нарушают ли права потребителей введенные Wildberries комиссии и плата за возврат товаров.

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Генеральная прокуратура России проверит Wildberries из-за введения маркетплейсом комиссий за оплату покупок картами Visa или Mastercard. Также обеспокоенность генерального прокурора Игоря Краснова вызвал факт взимания платы за возврат товаров.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard», - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.

Проверка должна будет выявить, не нарушают ли права потребителей нововведения маркетплейса, а также не являются ли они незаконными схемами для извлечения дополнительных доходов.

Ранее директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников рассказал «Звезде», как можно обойти комиссию. По его словам, покупатели могут использовать Систему быстрых платежей, карту «Мир» и SberPay.