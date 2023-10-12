В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вырывает камеру из рук»: «Звезда» увидела Петербург с закрытой из-за шторма дамбы

Павел Кутаренко
Ирина Елагина
15:05 12.10.2023
Волны в Финском заливе у дамбы превышают три метра, защитные створки пришлось закрыть еще ночью, чтобы спасти Петербург от наводнения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение и закрыли створки дамбы в Финском заливе, чтобы спасти город от затопления.

Корреспондент «Звезды» поднялся на дамбу, которая ограждает Северную столицу от наводнения.

На кадрах видно, как бушует Финский залив. Волны высотой до трех метров разбиваются о дамбу. Ее створки закрыли в два часа ночи 12 октября из-за усиления порывов ветра.

Санкт-Петербург оказался в зоне бушующего атлантического циклона «Ральф», который обрушился на город шквалистым ветром с порывами до 27 метров в секунду. И по прогнозу синоптиков, это еще не предел - мощь шторма город на Неве ощутит в ближайшие часы.

Напомним, что осенние штормы - типичное явление для Санкт-Петербурга. Из-за подъема воды в Невской губе Финского залива реки в городе выходили из берегов, поднимаясь на несколько метров. От ежегодных наводнений город спасает специально построенная дамба, по которой проходит окружная дорога на Кронштадт.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:58 В стране и мире
Журналист Херш назвал Нетаньяху «ходячим мертвецом»
14:30 В стране и мире
Yediotnews: аэропорт Дамаска подвергся обстрелу со стороны Израиля
14:10 В стране и мире
Сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией
11:22 В стране и мире
Глава МО Израиля заявил о проникновении в страну тысяч бойцов ХАМАС из сектора Газа
11:10 Армия
Видео
Пленный рассказал, что его перевели из артиллерии в пехоту из-за нехватки снарядов
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.