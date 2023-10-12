«Вырывает камеру из рук»: «Звезда» увидела Петербург с закрытой из-за шторма дамбы

Волны в Финском заливе у дамбы превышают три метра, защитные створки пришлось закрыть еще ночью, чтобы спасти Петербург от наводнения.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение и закрыли створки дамбы в Финском заливе, чтобы спасти город от затопления.

Корреспондент «Звезды» поднялся на дамбу, которая ограждает Северную столицу от наводнения.

На кадрах видно, как бушует Финский залив. Волны высотой до трех метров разбиваются о дамбу. Ее створки закрыли в два часа ночи 12 октября из-за усиления порывов ветра.

Санкт-Петербург оказался в зоне бушующего атлантического циклона «Ральф», который обрушился на город шквалистым ветром с порывами до 27 метров в секунду. И по прогнозу синоптиков, это еще не предел - мощь шторма город на Неве ощутит в ближайшие часы.

Напомним, что осенние штормы - типичное явление для Санкт-Петербурга. Из-за подъема воды в Невской губе Финского залива реки в городе выходили из берегов, поднимаясь на несколько метров. От ежегодных наводнений город спасает специально построенная дамба, по которой проходит окружная дорога на Кронштадт.