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Опубликованы кадры дальнего арктического похода отряда кораблей Северного флота

15:04 12.10.2023
Двенадцатый арктический поход СФ был начат 10 августа. Он продлился 64 дня. Группировка под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева прошла более 10 тысяч миль.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры дальнего арктического похода отряда кораблей Северного флота. Выполнив поставленные задачи, отряд вернулся в главную базу СФ - Североморск. 

В Североморске состоялась торжественная встреча. Доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажами кораблей и судов обеспечения принял начальник штаба Северного флота вице-адмирал Константин Кабанцов. Он поблагодарил экипажи за вклад в обеспечение обороноспособности России. 

Начальник штаба флота вручил командирам противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и капитанам судов обеспечения, спасательного буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Сергей Осипов», жареных поросят. Отличившиеся моряки получили награды и грамоты.

Двенадцатый арктический поход СФ был начат 10 августа. Он продлился 64 дня. Группировка под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева прошла более 10 тысяч миль. Корабли двигались по акваториям арктических морей от архипелага Земля Франца-Иосифа до Новосибирских островов.

За время похода был проведен ряд учений по обороне как островных, так и континентальных российских территорий в Арктике. Также отряд кораблей взаимодействовал с тактическими группами Северного флота, которые находились на постоянной основе на островах Земля Александры и Котельный в Северном Ледовитом океане. 

Моряки Северного флота установили памятные знаки в честь русских первопроходцев на островах Беннета и Генриетты в Восточно-Сибирском море. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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