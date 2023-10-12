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Жители столицы Иордании готовятся к масштабным протестам в центре города

Игорь Лапик
Никита Черненко
14:32 12.10.2023
Корреспондент «Звезды» в Иордании узнал, какая обстановка в столице страны и как местные жители относятся к войне соседей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, Globallookpress
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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик в столице Иордании Амман рассказал о настроениях у граждан столицы, как они относятся к происходящему арабо-израильскому конфликту и решениям правительства по этому поводу.

Журналист отметил, что, несмотря на внешнее спокойствие и безлюдность на окраинах, арабо-израильский конфликт является главной темой в иорданском обществе.

«Жители все активнее реагируют на конфликт и размышляют, перекинется ли это противостояние на весь арабский мир и вступит ли Иордания в войну в активной фазе», - рассказал он.

Наш корреспондент также сообщил о протестах в столичном городе. Все последние дни люди критикуют решение правительства о предоставлении американцам военных баз, которые США могут использовать для помощи Израилю.

«Люди скандируют поддержку ХАМАС и за Палестину, обсуждают инициативу короля Иордании о подписании мирного договора и создании независимого государства Палестины», - заявил Лапик.

В Аммане ожидается несколько визитов. Так, сначала Иорданию посетит глава Палестинской автономии, а затем в страну прилетит с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В ближайшие дни, возможно, будут приняты судьбоносные решения, и, как рассказали местные жители, на завтра запланированы массовые многотысячные протесты на центральных улицах, неизвестно, к чему это приведет», - поделился корреспондент.

Подробнее смотрите в сюжете Игоря Лапика для телеканала «Звезда».

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