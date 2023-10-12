На страже мирного атома и жизней людей: как морпехи ЧФ защищают ЗАЭС от ДРГ

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Запорожская АЭС несколько раз оказывалась в режиме блэкаута, из-за чего энергоблоки переводились в холодное состояние. Последним остановился шестой. Сейчас АЭС не генерирует электроэнергию, на станции режим тишины. Но это по-прежнему особо охраняемый объект.

То, что он нуждается в защите, только подтверждают откровения начальника Главного управления разведки Украины. Кирилл Буданов признал, что спецназ ГУР предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС. Все неудачные. Впрочем, российская сторона знает, кто стоит за подготовкой этих и других диверсий на объектах энергосистемы страны. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что представители британского спецназа участвовали в подготовке украинских диверсантов.

Противостоит ядерному терроризму на Запорожской АЭС сейчас 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота. Именно это севастопольское соединение срывало атаки и пресекало попытки диверсантов проникнуть на станцию со стороны обмелевшего Каховского водохранилища. Боец с позывным Казак проводит съемочную группу «Звезды» по берегу - показывает, где засекли группу диверсантов, и предостерегает от растяжек.

Каховское водохранилище сейчас пересохло до самого дна. В самом узком месте до противоположного берега всего четыре километра. Сложность в том, что где-то песок, где-то камыши, где-то еще стоит вода. Поэтому местами диверсанты пытаются пробраться пешком, а кое-где используют лодки.

Обнародованы кадры, на которых катер еще даже не успел приблизиться к берегу. Его засекли и потопили, а диверсанты сдались в плен. В другом месте атаку сорвали прямо на старте. К водохранилищу на подконтрольной ВСУ стороне стянули технику для прорыва. Подозрительные перемещения заметили с наблюдательного поста. Данные были переданы артиллеристам, которые не допустили прорыва противника.

Диверсионные группы обычно активизируются ночью. Но контроль за станцией и подходами к ней круглосуточный. Высадиться именно на атомную станцию ДРГ хотят, чтобы увеличить свои шансы на успех, используя ее как прикрытие. Понятно, что стрелять по реакторам никто никогда не станет. Впрочем, сами подразделения ВСУ периодически обстреливают Запорожскую АЭС и город Энергодар.

«В очередной раз били по гражданской инфраструктуре. В частности, по подстанции, которая питает водоканал. Цель проста - оставить город без воды. Оставить надолго», - считает советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Сейчас вблизи АЭС радиационный фон в норме. То, чего опасаются больше всего - утечки радиации, повреждения реакторов, или хранилищ отработанного ядерного топлива, - пока удавалось избежать. Но если попытки прорыва на станцию диверсионных групп и обстрелы продолжатся, это может привести к аварии с радиационными последствиями для всего мира.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.