В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр

В результате инцидента никто не пострадал.

© Фото: Полиция Киева, Телеграм

В Киеве вооруженный мужчина попытался захватить бизнес-центр. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины.

«Сегодня утром вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания, под угрозой оружия заставил охранников выйти из здания и произвел несколько выстрелов», - говорится на сайте украинского ведомства.

После мужчина угрожал установить «растяжку» у входной двери, чтобы не пустить внутрь сотрудников полиции. Киевские полицейские, которые прибыли на место происшествия, вступили в переговоры с нападавшим, а затем произвели его задержание.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа.