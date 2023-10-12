Wildberries начнет взимать комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard

Оплата картами «Мир», через СПБ и SberPay все еще делается без комиссии.

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Интернет-магазин Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате заказа международными картами Visa и Mastercard. Сообщение с информацией вышло на сайте компании.

Как отмечается в документе, изменения в политике оплаты вступили в силу с 10 октября. При этом оплату можно совершить без комиссии, если использовать карты «Мир», Систему быстрых платежей и SberPay. Два последних способа оплаты доступны и для владельцев международных карт.

«Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России», - объяснили нововведения в Wildberries.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России 2023 года, по итогам которого владелец Wildberries Татьяна Бакальчук заняла лидирующую строчку списка. Ее состояние оценивается в семь миллиардов долларов.