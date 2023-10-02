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«Ждали девять лет»: как в РФ отметили день воссоединения с новыми регионами

Алексей Самолетов
Никита Черненко
01:22 02.10.2023
На патриотическом концерте выступили звезды российской и советской эстрады.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Майшев РИА Новости
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Тридцатое сентября с этого года стало днем нового, официального, российского  государственного праздника - днем воссоединения новых регионов с Россией.

Трудовые подвиги донецких шахтеров и металлургов, запорожских и херсонских моторостроителей и судостроителей, возрождавших страну после революции, гражданской войны и Великой Отечественной, были описаны во всех школьных учебниках Советского Союза. Про них снимали фильмы, писали очерки и рассказы. Именно дети и внуки этих людей год назад голосовали за воссоединение со своей исторической Родиной - Россией.

«Год назад, 30 сентября произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договора о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор быть со своим отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение», - сказал президент России Владимир Путин.

Накануне официального государственного праздника, дети и вожатые «Артека» создали живую картину в преддверии Дня воссоединения. К этой акции присоединились более двух тысяч человек. Среди них - ученики школ из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Мне кажется, что для всех россиян это очень значительная дата. Во первых, это укрепление нашей Родины, это мощь страны, это гордость за наших военнослужащих и народ», - поделился студент Никита Пелевин.

Вечером на Красной площади состоялся большой праздничный митинг-концерт, на который пришли несколько десятков тысяч людей.

Подробнее смотрите в репортаже Алексея Самолетова для передачи «Главное с Ольгой Беловой».

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