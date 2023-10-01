Мэра Печоры Серова заключили под стражу по делу о взятке

Мэра Печоры Серова заключили под стражу на два месяца из-за подозрений во взятке в размере четырех миллионов рублей от ИП.

© Фото: Сыктывкарский городской суд Республики Коми, ВКонтакте

Мэра города Печоры в республике Коми Валерия Серова заключили под стражу на два месяца из-за подозрений во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда во ВКонтакте.

«Постановлением суда Серов В.А. заключен под стражу на срок 2 месяца, т.е. по 29.11.2023», - говорится в сообщении суда.

По данным СК РФ, Серов вместе с его заместителем Андреем Канищевым получил взятку в размере четырех миллионов рублей от индивидуального предпринимателя в обмен на предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт и благоустройство общественных мест в городе. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Бывший заместитель Серова Канищев находится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем гибель человека. В августе 2022 года во время конфликта на Юбилейной площади Сыктывкара он ударил потерпевшего, в результате тот упал, ударился головой и спустя время скончался. В 2021 году Канищев уже получал взятку от индивидуального предпринимателя в размере смартфона стоимостью 170 тысяч рублей.