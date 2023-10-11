Автоэксперт Попов рассказал, когда лучше переобуваться на зимнюю резину

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Зимняя резина, как ее без церемоний называют автомобилисты, сильно подорожала. Причем, готовить сани водители начали еще летом, но уже тогда это было затратным мероприятием. В чем дело, выяснял Максим Низкодубов.

Традиционно октябрь - стартовый месяц ажиотажа и сверхприбылей для шиномонтажников. К этому времени большинство автомобилистов уже, как минимум, задумывается о смене резины. Однако в этом году аналитики предупреждают. Возможно, придется раскошелиться. От 8% до 12%. Такой диапазон роста цен на зимние покрышки осенью ждет российских водителей.

«Стоимость шин, она очень сильно разнится. Безусловно. В зависимости от производителей. Типа и размера. Поэтому зимние шины сейчас можно купить и по 4-5 (самые дешевые) тысяч рублей. Маленького размера. 13-дюймовые. Каких-то дешевых производителей. И до 20-25-30 тысяч рублей за штуку. Это я еще не беру какие-то уже совсем эксклюзивные размеры», - пояснил автоэксперт Максим Кадаков.

В среднем, покупка одной шины в российских регионах сегодня обойдется в 6 тысяч рублей. Это на 8 процентов выше, чем в прошлом году. В столице средний чек чуть выше - 6 337 рублей за штуку. Что на 12% дороже стоимости той же покрышки ровно год назад. Однако эксперты связывают повышение стоимости с кратковременным скачком спроса на зимнюю резину. Из-за нестабильной ситуации в прошлом году многие автомобилисты отказались от покупки новых шин. В этом году ситуация относительно нормализовалась. И продажи зимних покрышек резко поползли вверх. Почти на 40 процентов.

«Прошлый сезон зимний был провальный для торговцев зимними шинами. Цены были перегреты, и очень много шин осталось на складах нераспроданными. Поэтому в этом сезоне, несмотря на то, что каждый сезон сначала цены поднимаются, а потом немножко успокаиваются, в этом сезоне, я все-таки не вижу каких-то оснований, чтобы дилеры, продавцы в шинных магазинах переписывали ценники на повышение», - рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

По словам экспертов, запасов прошлогодних шин у продавцов накопилось на сезон вперед. Когда они закончатся, цены на свежую резину, скорее всего, поднимутся. Ведь российские производители будут вынуждены оплачивать импортный каучук в иностранной валюте. В том случае, когда уже готовая резина будет завозиться из-за рубежа - на стоимость повлияет курс доллара и усложнение логистики.

Представители автомобильной отрасли советуют на шинах не экономить. Подержанные комплекты предлагают приобретать в случае, пока не появятся деньги на новые. А при покупке б/у колес всегда обращать внимание на износ протектора, глубина которого должна быть больше 4-мм. При этом каркас и боковые части покрышки не должны иметь визуальных дефектов.

Профессиональный автоинструктор Дмитрий Попов утверждает - смена летних покрышек на зимние, особенно, с шипованным протектором - не панацея от аварийных ситуаций на дороге. Хотя многие автолюбители, переобувшись, считают, что в любых погодных условиях теперь смогут избежать ДТП.

«Почему-то сложилось впечатление у огромного кол-ва водителей. «Я на зимних шипованных колесах», у меня работают все системы. ESP, ABS и так далее. Я всех победил. Ничего подобного. И зимние колеса, и все эти системы являются лишь помощниками водителю, который должен правильно оценивать состояние дорожного полотна и выбирать скорость такую, чтобы не оказаться в ДТП», - рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Менять резину автоэксперты рекомендуют в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше 5 градусов тепла. Переобуваться раньше этого срока может быть так же опасно, как и опоздать со сменой покрышек.

Автоэксперт Дмитрий Попов пояснил, что «водители, которые переобуются, особенно, если переобуются в шипы, они окажутся в очень неприятной истории». Дело в том, что шипованное колесо на теплой погоде по асфальту увеличивает тормозной путь. Шип препятствует, сокращает площадь контакта. Ухудшает управляемость автомобиля. Кроме того, шипы вылетают, если по асфальту на них ездить.