Автоэксперт Попов рассказал, когда лучше переобуваться на зимнюю резину
Зимняя резина, как ее без церемоний называют автомобилисты, сильно подорожала. Причем, готовить сани водители начали еще летом, но уже тогда это было затратным мероприятием. В чем дело, выяснял Максим Низкодубов.
Традиционно октябрь - стартовый месяц ажиотажа и сверхприбылей для шиномонтажников. К этому времени большинство автомобилистов уже, как минимум, задумывается о смене резины. Однако в этом году аналитики предупреждают. Возможно, придется раскошелиться. От 8% до 12%. Такой диапазон роста цен на зимние покрышки осенью ждет российских водителей.
«Стоимость шин, она очень сильно разнится. Безусловно. В зависимости от производителей. Типа и размера. Поэтому зимние шины сейчас можно купить и по 4-5 (самые дешевые) тысяч рублей. Маленького размера. 13-дюймовые. Каких-то дешевых производителей. И до 20-25-30 тысяч рублей за штуку. Это я еще не беру какие-то уже совсем эксклюзивные размеры», - пояснил автоэксперт Максим Кадаков.
В среднем, покупка одной шины в российских регионах сегодня обойдется в 6 тысяч рублей. Это на 8 процентов выше, чем в прошлом году. В столице средний чек чуть выше - 6 337 рублей за штуку. Что на 12% дороже стоимости той же покрышки ровно год назад. Однако эксперты связывают повышение стоимости с кратковременным скачком спроса на зимнюю резину. Из-за нестабильной ситуации в прошлом году многие автомобилисты отказались от покупки новых шин. В этом году ситуация относительно нормализовалась. И продажи зимних покрышек резко поползли вверх. Почти на 40 процентов.
«Прошлый сезон зимний был провальный для торговцев зимними шинами. Цены были перегреты, и очень много шин осталось на складах нераспроданными. Поэтому в этом сезоне, несмотря на то, что каждый сезон сначала цены поднимаются, а потом немножко успокаиваются, в этом сезоне, я все-таки не вижу каких-то оснований, чтобы дилеры, продавцы в шинных магазинах переписывали ценники на повышение», - рассказал автоэксперт Максим Кадаков.
По словам экспертов, запасов прошлогодних шин у продавцов накопилось на сезон вперед. Когда они закончатся, цены на свежую резину, скорее всего, поднимутся. Ведь российские производители будут вынуждены оплачивать импортный каучук в иностранной валюте. В том случае, когда уже готовая резина будет завозиться из-за рубежа - на стоимость повлияет курс доллара и усложнение логистики.
Представители автомобильной отрасли советуют на шинах не экономить. Подержанные комплекты предлагают приобретать в случае, пока не появятся деньги на новые. А при покупке б/у колес всегда обращать внимание на износ протектора, глубина которого должна быть больше 4-мм. При этом каркас и боковые части покрышки не должны иметь визуальных дефектов.
Профессиональный автоинструктор Дмитрий Попов утверждает - смена летних покрышек на зимние, особенно, с шипованным протектором - не панацея от аварийных ситуаций на дороге. Хотя многие автолюбители, переобувшись, считают, что в любых погодных условиях теперь смогут избежать ДТП.
«Почему-то сложилось впечатление у огромного кол-ва водителей. «Я на зимних шипованных колесах», у меня работают все системы. ESP, ABS и так далее. Я всех победил. Ничего подобного. И зимние колеса, и все эти системы являются лишь помощниками водителю, который должен правильно оценивать состояние дорожного полотна и выбирать скорость такую, чтобы не оказаться в ДТП», - рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
Менять резину автоэксперты рекомендуют в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше 5 градусов тепла. Переобуваться раньше этого срока может быть так же опасно, как и опоздать со сменой покрышек.
Автоэксперт Дмитрий Попов пояснил, что «водители, которые переобуются, особенно, если переобуются в шипы, они окажутся в очень неприятной истории». Дело в том, что шипованное колесо на теплой погоде по асфальту увеличивает тормозной путь. Шип препятствует, сокращает площадь контакта. Ухудшает управляемость автомобиля. Кроме того, шипы вылетают, если по асфальту на них ездить.