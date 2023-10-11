Во Владивостоке идет ежегодный сбор должностных лиц юридической службы ВС РФ

В работе сбора приняли участие более 150 военных юристов, а также представители органов госвласти, общественных организаций и ведущих вузов страны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Во Владивостоке идет ежегодный сбор должностных лиц юридической службы Вооруженных сил России. Об этом сообщает МО РФ.

В его работе принимают участие более 150 военных юристов, которые представляют центральные органы военного управления, виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации, военные округа, флоты. Кроме этого, участвуют и представители органов государственной власти, общественных организаций и ведущих вузов страны.

Сбор проводится на базе Дальневосточного федерального университета - на его многофункциональной площадке проводятся конференции, конгрессы и форумы как регионального, общероссийского, так и международного уровня.

В ходе сбора уделяется внимание вопросам реализации основных направлений деятельности юридической службы ВС РФ, изменениям законодательства в период проведения специальной военной операции, а также вопросам реализации социальных гарантий граждан, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.