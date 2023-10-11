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Во Владивостоке идет ежегодный сбор должностных лиц юридической службы ВС РФ

18:44 11.10.2023
В работе сбора приняли участие более 150 военных юристов, а также представители органов госвласти, общественных организаций и ведущих вузов страны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Во Владивостоке идет ежегодный сбор должностных лиц юридической службы Вооруженных сил России. Об этом сообщает МО РФ. 

В его работе принимают участие более 150 военных юристов, которые представляют центральные органы военного управления, виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации, военные округа, флоты. Кроме этого, участвуют и представители органов государственной власти, общественных организаций и ведущих вузов страны.

Сбор проводится на базе Дальневосточного федерального университета - на его многофункциональной площадке проводятся конференции, конгрессы и форумы как регионального, общероссийского, так и международного уровня.

В ходе сбора уделяется внимание вопросам реализации основных направлений деятельности юридической службы ВС РФ, изменениям законодательства в период проведения специальной военной операции, а также вопросам реализации социальных гарантий граждан, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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