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Иммунолог Жемчугов рассказал, как туристам защититься от бушующей в Азии лихорадки денге

Ирина Елагина
18:20 11.10.2023
Переносчиками опасного вируса являются комары, поэтому в поездки в тропические страны нужно брать с собой репилленты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Salim, XinHua, Globallookpress
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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Звезде», насколько опасна лихорадка денге и можно защититься от этого вируса при поездках в тропические страны.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний Тайваня сообщил, что общее число выявленных случаев лихорадки денге на острове достигло 15,6 тысячи человек.

Оценивая масштабы бедствия на Тайване, эксперт отметил, что «это достаточное количество, чтобы заволноваться».

«Обычно, если 15 тысяч заболели, то надо умножить, как минимум, на 10 - это количество зараженных 150 тысяч. Я не знаю, какое население на Тайване. Но, в любом случае, это достаточное количество, чтобы заволноваться», - отметил эксперт.

Жемчугов объяснил, что лихорадка денге - это тяжелое вирусное заболевание, которое уже несколько лет бушует в приэкваториальной зоне.

«Этот вирус переносят комары. Они интенсивно размножаются и переносят. Он проявляется как многие вирусные болезни: это температура, головная боль. Миллионы болеют постоянно», - рассказал эксперт.

Он пояснил, что предпринималась попытка изобрести вакцину от денге, но ученые потерпели неудачу и погубили десятки человек, на которых проводились испытания.

Врач добавил, что при соблюдении мер безопасности при посещении тропических стран можно свети до минимум риск заражения лихорадкой денге.

«Что делать людям? Опасаться, в первую очередь, комаров. В хороших отелях сейчас есть электронные способы борьбы, на территории стоят такие специфические штучки электронные, которые губят или отгоняют этих комаров. Есть фумигаторы, которые в розетку вставляются, там жидкость, она испаряется и губит комаров, которые в помещении. Есть репилленты отпугивающие. Если гуляете вечером, открытой части тела лучше, чтобы было поменьше. Надо надеть что-то с воротничками, манжетами, брюки. И нанести мази, кремы, жидкость, чтобы комары не укусили», - посоветовал иммунолог.

Жемчугов подчеркнул, что если при возвращении из поездки в Таиланд, Вьетнам или Индию появились тяжелые симптомы, надо немедленно обращаться к врачу. В заключение Жемчугов отметил, что лихорадка денге - «это колоссальная мировая проблема», сильнее которой только малярия.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Тайваня на 11 октября, общее число выявленных случаев лихорадки денге на острове достигло 15,6 тысяч человек.

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