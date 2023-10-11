Новак отметил, что конфликт в Израиле может повлиять на нефтегазовый рынок

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В Москве прошло пленарное заседание в ходе форума «Российская энергетическая неделя». В ходе заседания затрагивались главные темы как внутреннего развития отрасли, так и внешнего.

Как было отмечено, актуальной темой для внутреннего энергетического рынка России оказался рост цен на бензин и дизельное топливо. Что же касается внешней обстановки, главным событием в повестке обсуждения стало обострение палестино-израильского конфликта.

«Мы обсуждали в узком составе, не широком. Безусловно, сегодня это одна из таких ситуаций, которая каким-либо образом может отражаться на балансе спроса и предложения», - отметил вице-премьер России Александр Новак.

Другой темой стало развитие торговых отношений России и Саудовской Аравии. За первые семь месяцев этого года взаимный товарооборот вырос на 20%. К 2030 году он должен составить семь миллиардов долларов.

«Реализация проектов в области энергетики означает качественный скачок в отношениях наших стран. У нас очень тесное двустороннее сотрудничество, и мы смогли сохранить стабильность на наших нефтяных рынках. Мы видим практическую выгоду от этих отношений», - сказал глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдул Азиз бен Сальман.

Помимо энергетического сотрудничества, развивается и сотрудничество в области сельского хозяйства. Так, недавно был открыт дублер Кутузовского проспекта - проспект Багратиона. В его строительстве принимали участие компании из Саудовской Аравии.

Подробнее смотрите в сюжете Константина Коковешникова для телеканала «Звезда».