Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке проистекает из ранее допущенных ошибок

Песков отметил, что конфликт на Ближнем Востоке находится в стадии горячей войны.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке проистекает из ошибок, которые были допущены на протяжении десятилетий попыток поиска путей мирного урегулирования.

«Конфликт находится в стадии горячей войны. Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями гуманитарного характера», - сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, необходимо остановить и террористические вылазки, и непропорциональное использование силы. Он отметил, что нужно обеспечить минимальные потребности населения в секторе Газа.

Ранее армия Израиля сообщила об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой. В Telegram-канале израильских вооруженных сил отмечается, что система высококачественных камер была скрыта в водонагревателях по всей Газе.