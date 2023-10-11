Израильская армия не подтвердила информацию об обезглавленных ХАМАС младенцах

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Представитель израильской армии сообщил об отсутствии данных, подтверждающих информацию об обезглавливании младенцев боевиками ХАМАС. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информации», - сказал представитель ЦАХАЛ.

Ранее канал i24 сообщал об обнаруженных обезглавленных телах детей, включая младенцев, в кибуце Кфар-Аза - недалеко от границы с сектором Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В тот день боевики ХАМАС напали на города на юге Израиля. Уже 8 октября стало известно, что в плену боевиков оказались более 100 израильтян, многие из которых имеют двойное гражданство, в том числе российское и китайское. Четверо граждан РФ погибли, еще шестеро считаются пропавшими без вести.