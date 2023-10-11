Российские военные уничтожили прибывшую из Британии на помощь боевикам САУ AS-90
Самоходная артиллерийская установка была передана Лондоном Киеву, но российские войска поставили точку в ее существовании.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки AS-90 производства Великобритании, которая применялась украинскими боевиками.
«Британская самоходная артиллерийская установка обнаружена российскими операторами БПЛА и уничтожена точным ударом барражирующего боеприпаса», - говорится в сообщении МО РФ.
Точное попадание барражирующего боеприпаса вызвало пожар во вражеской самоходке. Воспламенились пороховые заряды, за этим последовала детонация боекомплекта.
В российском оборонном ведомстве констатировали полное уничтожение САУ британского производства.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.