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Российские военные уничтожили прибывшую из Британии на помощь боевикам САУ AS-90

12:00 11.10.2023
Самоходная артиллерийская установка была передана Лондоном Киеву, но российские войска поставили точку в ее существовании.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки AS-90 производства Великобритании, которая применялась украинскими боевиками.

«Британская самоходная артиллерийская установка обнаружена российскими операторами БПЛА и уничтожена точным ударом барражирующего боеприпаса», - говорится в сообщении МО РФ.

Точное попадание барражирующего боеприпаса вызвало пожар во вражеской самоходке. Воспламенились пороховые заряды, за этим последовала детонация боекомплекта. 

В российском оборонном ведомстве констатировали полное уничтожение САУ британского производства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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