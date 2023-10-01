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Сочинский аэропорт продолжил работу в штатном режиме

Елизавета Егорова
10:15 01.10.2023
С 8:20 утра аэропорт в Сочи возобновил прием и отправку самолетов в штатном режиме.
Сочинский аэропорт продолжил работу в штатном режиме
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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С 8:20 утра (совпадает с московским временем) аэропорт в городе Сочи работает в штатном режиме, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

«С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи все штатно. Ситуация в городе спокойная», - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в сочинском аэропорту были задержаны более 10 рейсов, и один был отменен. Об этом свидетельствовали данные онлайн-расписания. По словам Копайгородского, рейсы в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы.

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