В стране и мире Сочинский аэропорт продолжил работу в штатном режиме Елизавета Егорова С 8:20 утра аэропорт в Сочи возобновил прием и отправку самолетов в штатном режиме. © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости Читайте нас на: С 8:20 утра (совпадает с московским временем) аэропорт в городе Сочи работает в штатном режиме, сообщил глава города Алексей Копайгородский. «С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи все штатно. Ситуация в городе спокойная», - написал Копайгородский в своем Telegram-канале. Ранее стало известно, что в сочинском аэропорту были задержаны более 10 рейсов, и один был отменен. Об этом свидетельствовали данные онлайн-расписания. По словам Копайгородского, рейсы в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы. Экспертное мнение и аналитика