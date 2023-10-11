Мужчина скончался после полученного удара около «Афимолл Сити» в Москве

Четверо мужчин вступили в конфликт, в результате которого один погиб.

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Возле одного из крупных торговых центров Москвы мужчина скончался от полученного удара. Около «Афимолл сити» четверо мужчин вступили в конфликт. Во время него один из них нанес удары другим двум пострадавшим.

По информации телеграм-канала Прокуратура Москвы, умер мужчина 1987 года рождения. Также пострадал мужчина 1998 года рождения. Правоохранителям удалось выяснить личность нападавшего.

«Предварительно установлена личность одного из предполагаемых участников конфликта, покинувшего место преступления, - 20-летний мужчина», - сообщили в ведомстве.

После этого стало известно о его задержании. Злоумышленник - уроженец города Киселевск Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).