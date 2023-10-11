Горемыкин вручил бойцам группировки «Днепр» государственные награды

Виктор Горемыкин поблагодарил бойцов за вклад в общее дело, а также за проявленный при выполнении боевых задач профессионализм.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащих арктического соединения группировки войск «Днепр» наградили за мужество и героизм, проявленные при отражении атак украинских ДРГ на позиции российских войск. МО РФ показало видео вручения наград.

Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Виктор Горемыкин вручил бойцам медали «За отвагу», а также «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Он поблагодарил офицеров и солдат за вклад в общее дело, мужество, стойкость и профессионализм, который они продемонстрировали в ходе выполнения боевых задач.

«Вот на таких, как вы, и держится Россия! Совершаются мужественные действия с вашей стороны, и мы добиваемся хороших и значимых побед», - заявил он, обращаясь к бойцам.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими, отличившимися в бою под Урожайным. Он назвал их действия героизмом и поблагодарил их за службу.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.