Израиль заявил об ответном ударе по территории Сирии

В Армии обороны Израиля сообщили о нанесении ударов артиллерийскими снарядами по точке огня в Сирии.

© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Израиль ответил на обстрел со стороны Сирии и нанес артиллерийский удар по ее территории. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Солдаты Армии обороны Израиля наносят удары артиллерийскими снарядами по точке огня на территории Сирии», - цитирует RT сообщение ЦАХАЛ.

Как уточняет издание, в МИД Сирии ранее подтвердили, что Дамаск поддерживает операцию палестинских боевиков ХАМАС против Израиля.

Палестино-израильский конфликт активно набирает обороты, во вторник 10 октября министр обороны Израиля сообщил о снятии ограничений на ведение военных действий. Он также заявил о начале полномасштабного наступления.