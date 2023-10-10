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Израиль заявил об ответном ударе по территории Сирии

Анастасия Бобылева
23:58 10.10.2023
В Армии обороны Израиля сообщили о нанесении ударов артиллерийскими снарядами по точке огня в Сирии.
Израиль заявил об ответном ударе по территории Сирии
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress
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Израиль ответил на обстрел со стороны Сирии и нанес артиллерийский удар по ее территории. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Солдаты Армии обороны Израиля наносят удары артиллерийскими снарядами по точке огня на территории Сирии», - цитирует RT сообщение ЦАХАЛ.

Как уточняет издание, в МИД Сирии ранее подтвердили, что Дамаск поддерживает операцию палестинских боевиков ХАМАС против Израиля.

Палестино-израильский конфликт активно набирает обороты, во вторник 10 октября министр обороны Израиля сообщил о снятии ограничений на ведение военных действий. Он также заявил о начале полномасштабного наступления.

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