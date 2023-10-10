В НИИ гриппа рассказали, как поведет себя вирус этой осенью

Табличка «карантин», пустые классы и тотальная дезинфекция - в российских школах и детских садах столкнулись с сезонным всплеском гриппа и простуды.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российских родителей трясут учителя - требуют согласия на вакцинацию детей или отказа. Никуда идти не надо - люди в халатах придут и сделают укол прямо во время урока. Бороться с сезонной хворью помогает и еще один аттракцион на входе в школу - «утренний фильтр», как называют его учителя: 36 и 6 - ученик проходи, выше температура - назад домой. Олег Лавров выяснял, далеко ли до пика заболеваемости.

Чихает и кашляет практически вся Саратовская область. Там эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ уже превышен почти на 90%. За неделю в регионе зарегистрировали более 22 тысяч заболевших. На карантин закрыты почти 300 классов в 83 школах. 15 школ полностью опустели. Там, где учебный процесс еще ведется в привычном режиме у детей при входе измеряют температуру. При малейших признаках недомогания – на больничный.

«Сейчас в лицее на карантине находится четыре класса. С завтрашнего дня выводим еще один класс на карантин. В общей сложности 168 детей больны, это составляет около 18%», - рассказала директор лицея №37 г. Саратов Лариса Павлова.

Если в учебном заведении болеет 20 и более процентов учащихся - оно закрывается на карантин полностью. Как это произошло в Воронеже, где учащихся сразу двух школ отправили на дистанционку.

«Такая ситуация случается часто, потому что сезонные заболевания могут возникнуть у ребят. На данный момент школа пустая. Проходит дезинфекцию. Технические сотрудники готовят школу к приему ребят», - рассказала директор МБОУ СОШ №95 им. Героя России А.Э. Крынина Елена Шохонова

На 84% превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и в Томской области. Там вывеска «Карантин» красуется сразу на семи школах и двух детских садах. И это еще не пик заболеваемости. Эксперты Института гриппа считают, что вирус традиционно пойдет широким шагом по стране в конце осени, либо начале зимы.

«Мы не ожидаем, что в этом году будет что-то развиваться по другому. Мы ожидаем традиционно эпидемию гриппа, наверно, умеренной интенсивности, но, конечно, с гриппом как с хрустальным шаром, можно предполагать, но никогда нельзя сказать точно», - отметила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.

Рост заболеваемости продолжается и в Нижегородской области. На прошлой неделе в Приволжской столице зарегистрировали 20 тысяч случаев заражения. В нескольких образовательных учреждений региона частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс.

«Рост заболеваемости среди детей дошкольного возраста и лиц старше 15 лет. За прошедшую неделю обследовано более 9 тысяч человек. Вирусов гриппа не выделено. Среди положительных находок доминировали риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и коронавирусы», - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления РПН по Нижегородской области Юлия Ильиных.

В середине прошлой недели воспитатели одного из детского сада Нижнего Новгорода не досчитались более половины детей. 11 из 18 их воспитанников разом заболели. Как следствие - постановление Роспотребнадзора о временном закрытии. Игрушки, полы и стены - в общем все, с чем взаимодействуют дети, обрабатывается 5% раствором клиндезина.

Если у родителей нет возможности взять больничный и сидеть с ребенком, его можно пристроить в другую группу. Если врач и руководство детсада, конечно, не против.

«Если ребенок не был в контакте с больными детьми, тогда мы целиком во взаимодействии с медиками: врачом-педиатром и медсестра. Тогда, ну в крайне редких случаях. И опять же, если ребенок не контактировал с данными детьми», - пояснила заведующая детским садом №190 Нижнего Новгорода Светлана Силантьева.

Частично закрыты на карантин 19 детсадов и 4 школы в Новосибирске. Там за неделю зарегистрированы почти 26 тысяч случаев ОРВИ. В регионе активно идет вакцинация.

«От гриппа на сегодняшний день привиты 671 тысяча человек. И так же в очередной раз приглашаю всех жителей Новосибирска в пункты вакцинации, чтобы обезопасить себя от гриппа и его дальнейших осложнений», - сказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

На сегодняшний день прививку от гриппа уже сделали свыше 32,5 млн человек по всей стране. В ходе кампании по вакцинации планируется привить не менее 60% населения.