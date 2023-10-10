Отец шести детей рассказал, как с семьей спасался от обстрелов ХАМАС

Туристы, отдыхавшие в отпуске в Израиле, рассказали, как ХАМАС атаковал Израиль в святой для евреев праздник.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Прибывшие из Израиля туристы поделились деталями начала атаки ХАМАС на Израиль и как спасались от обстрелов ХАМАС.

Турист Ицхак Володарский, отец шести детей, описал, как им с семьей пришлось бросать машину и ложиться на пол. Он также подчеркнул, что нападение было совершено в святой праздник День дарования Торы.

«Мы с детьми выбегали, бросали машину, ложились на пол в святой праздник День дарования Торы. Мы шли в синагогу. Они напали в Шаббат. Когда мы идем в синагогу, мы без оружия», - рассказал Ицхак.

Он также отметил, что многие семьи остались либо без детей, либо без родителей, так как в результате обстрелов ХАМАС погибли сотни мирных граждан.

«Это пленные еврейские дети. Это мама и папа, которые спрятали новорожденных двойняшек в бомбоубежище и побежали в другое место, чтобы их зарезали там. Дети уже не увидят своих родителей - вот такая ситуация», - поделился переживаниями мужчина.

Лариса, также прилетевшая из Израиля, рассказала, что они проснулись в половину седьмого от воя сирены, и выразила надежду, что конфликт скоро закончится.

«Боль и переживания за тех, кто там остался, и за заложников. От всей души хочется пожелать, чтобы это все поскорее закончилось», - сказала женщина.

Ранее боевики ХАМАС сообщили, что в их плену находятся десятки израильтян, при этом некоторые из заложников имели второе российское гражданство. Палестинское движение заявляло, что поддерживает контакт с Москвой касательно пленных с российским гражданством.