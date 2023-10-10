В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отец шести детей рассказал, как с семьей спасался от обстрелов ХАМАС

Никита Черненко
18:22 10.10.2023
Туристы, отдыхавшие в отпуске в Израиле, рассказали, как ХАМАС атаковал Израиль в святой для евреев праздник.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Прибывшие из Израиля туристы поделились деталями начала атаки ХАМАС на Израиль и как спасались от обстрелов ХАМАС.

Турист Ицхак Володарский, отец шести детей, описал, как им с семьей пришлось бросать машину и ложиться на пол. Он также подчеркнул, что нападение было совершено в святой праздник День дарования Торы.

«Мы с детьми выбегали, бросали машину, ложились на пол в святой праздник День дарования Торы. Мы шли в синагогу. Они напали в Шаббат. Когда мы идем в синагогу, мы без оружия», - рассказал Ицхак.

Он также отметил, что многие семьи остались либо без детей, либо без родителей, так как в результате обстрелов ХАМАС погибли сотни мирных граждан.

«Это пленные еврейские дети. Это мама и папа, которые спрятали новорожденных двойняшек в бомбоубежище и побежали в другое место, чтобы их зарезали там. Дети уже не увидят своих родителей - вот такая ситуация», - поделился переживаниями мужчина.

Лариса, также прилетевшая из Израиля, рассказала, что они проснулись в половину седьмого от воя сирены, и выразила надежду, что конфликт скоро закончится.

«Боль и переживания за тех, кто там остался, и за заложников. От всей души хочется пожелать, чтобы это все поскорее закончилось», - сказала женщина.

Ранее боевики ХАМАС сообщили, что в их плену находятся десятки израильтян, при этом некоторые из заложников имели второе российское гражданство. Палестинское движение заявляло, что поддерживает контакт с Москвой касательно пленных с российским гражданством.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:13 В стране и мире
Четверо граждан России погибли и еще шестеро пропали без вести в Израиле
16:47 В стране и мире
Видео
«Нам нужно всем лечь»: съемочная группа «Звезды» укрылась от обстрелов в Сдероте
16:16 Армия
Видео
«Солнцепеки» очищающим пламенем обрушились на позиции ВСУ
13:50 В стране и мире
УЕФА отменил решение о допуске российских юниоров
13:49 В стране и мире
В Кремле опровергли слова Зеленского о влиянии России на войну на Ближнем Востоке
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.