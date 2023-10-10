Пожилая пара погибла при обстреле Белгородской области

Пожилые люди находились в своем доме, когда в него попал снаряд ВСУ. От полученных ранений супруги скончались.

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Двое человек - пожилые супруги - стали жертвами обстрела ВСУ в селе Поповка Краснояружского района Белгородской области. О последствиях удара националистов сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пожилая пара находилась в своем доме, когда в него попал снаряд ВСУ. От полученных ранений сразу погиб хозяин дома, его супругу пытались спасти, но женщина умерла по пути в больницу.

«Второй человек погиб - пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи», - уточнил Гладков.

По информации главы региона, ВСУ в течение суток несколько раз накрывали огнем Поповку, в селе повреждены четыре дома, ЛЭП и система газоснабжения.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в поселке Уразово Белгородской области, который ВСУ обстреляли с использованием РСЗО «Град».