В возрасте 47 лет скончался глава Подольска Жариков

© Фото: Дмитрий Жариков, ВКонтакте

Сегодня в возрасте 47 лет скончался глава Подольска Дмитрий Жариков. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня не стало нашего коллеги, главы Подольска Дмитрия Жарикова. Молодой, ответственный, с чутким сердцем. Мои глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении Воробьева.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти стал сердечный приступ. В администрации города подтвердили, что еженедельное оперативное совещание, проводимое Жариковым по вторникам, не состоялось.

Жариков возглавил Подольск в прошлом году. Он был отмечен знаком губернатора Московской области «За заслуги перед Московской областью» III степени.