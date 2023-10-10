МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов двух мехбригад ВСУ

Пораженные командно-наблюдательные пункты врага находились на территории ДНР и Запорожской области.

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Минобороны России заявило о поражении командно-наблюдательных пунктов двух украинских мехбригад, а также полка нацгвардии противника.

«В районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Одаровка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины», - говорится в сообщении.

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения врага. Он принадлежал объединенной группировке войск ВСУ «Херсон» и находился в районе Давыдова Брода в Херсонской области.

Также российские войска смогли уничтожить полевой склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады неприятеля. Он находился в районе населенного пункта Новомихайловка на территории ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.