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Артиллерист рассказал, как орудия «Дуся» и «Ляля» бьют врага в зоне СВО

Виктория Косогляденко
13:28 10.10.2023
Другой военнослужащий с позывным Алтын сообщил, что расчеты часто попадают по цели с первого выстрела.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В зоне специальной военной операции артиллерийские дуэли происходят непрерывно. Многим гаубицам российские военнослужащие дают женские имена.

«Здесь наше орудие "Дуся". Так товарищи ее прозвали. Имя ей дали еще дома. Она именная уже сюда приехала. А там дальше у нас стоит как раз таки "Ляля"», - сказал артиллерист.

Есть еще «Аленка», но она прикрывает другой участок. Еще одно 152-мм орудие - «Малыш».

«Точно в цель, блиндажи или пикапы разбираем только так, танки горят. На самом деле бывает и так, что с первого выстрела. Эта работа была проведена буквально за полтора дня», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Алтын.

Отработанные гильзы нужно замаскировать так же тщательно, как и само орудие. Чтобы беспилотники не заметили. Сегодня они кружат с самого утра.

«Летают каждый день дроны. Что-то смотрят, выслеживают. Нету скучных дней. Распутица, но они все равно пытаются каким-то образом пройти. Но пускай идут не танки, а пехота. Соответственно, мы работаем постоянно», - сказал Алтын.

Стволы обугленных деревьев и выжженная земля - напоминание украинского обстрела. Воронки уже присыпало опавшими листьями. Осень и распутица сейчас тактически перестроят характер боевых действий. Точно не поменяется одно - настрой, с которым наши бойцы закрепились на этих позициях.

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