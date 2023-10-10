Армия Заряжающий Д-20 рассказал о попадании в блиндаж с украинскими «дроноводами» Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ громят украинские артбатареи, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления врага на Артемовском направлении. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заряжающий 152-миллиметровой гаубицы Д-20 с позывным Папия рассказал о прямом попадании в блиндаж с украинскими операторами беспилотников. «Уничтожили блиндаж с "птичниками"», - заявил Папия. Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ, как сообщили в Минобороны России, продолжают выполнять боевые задачи. Они уничтожают вооружение и военную технику врага, разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления неприятеля на Артемовском направлении. При полном заряде расчеты могут посылать 152-миллиметровые снаряды на дальность более 17 километров. При этом можно вести огонь со скоростью до пяти выстрелов в минуту. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика